Castelsardo: buoni spesa fino al termine dell'emergenza

L’Assessore alle Politiche Sociali Raffaela Posadino dichiara: “Valutato appunto il perdurare dell’emergenza, almeno fino al 3 Maggio, e stante le richieste della cittadinanza, ed accertate le domande pervenute ad oggi, abbiamo ritenuto opportuno erogare ulteriori buoni stante appunto le risorse economiche dell’ente, per venire incontro alle numerose famiglie che si trovano in difficoltà economica scaturita dalla pandemia”

Come risulta dalle graduatorie delle domande accolte fino al 15 Aprile, sono stati erogati ben 106 buoni a famiglie aventi diritto. Così come sono disponibili i moduli per le misure straordinarie al sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza della pandemia (800 €), così gli stessi per il Contributo di Solidarietà Alimentare, saranno disponibili presso le edicole cittadine.