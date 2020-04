Alghero: Tedde attacca Nieddu e gli risponde Giagoni - Scintille Forza Italia - Lega

E' il capogruppo in consiglio regionale della Lega, il consigliere Dario Giagoni, a rispondere all'ex sindaco di Alghero, segnalando l'inopportunità di un intervento critico in questo particolare momento. Un po come sparare sulla Croce Rossa.









"Nonostante le gravi priorità che incombono sulla regione Sardegna - afferma Giagoni - a causa dell’emergenza epidemiologica in atto covid-19, nessun aspetto di carattere sanitario verrà trascurato. Non condividiamo la necessità, in questa fase, di puntare il dito nei confronti dell’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e del commissario ATS Giorgio Steri che certamente sono un facile bersaglio perché più esposti mediaticamente, e ci teniamo a ribadire che la situazione emergenziale che oggi stiamo affrontando in prima linea sarà per noi di stimolo e di impegno per rendere pienamente operativo il reparto di chirurgia ortopedica dell’ospedale di Alghero, servizio essenziale per i cittadini e in questo momento di totale riorganizzazione dei servizi sanitari. Il nosocomio algherese non è stato trascurato né verrà dimenticato, tantomeno dalla nostra maggioranza di governo regionale di cui lo stesso Marco Tedde fa parte, e, quando la situazione emergenziale cesserà, verranno mantenuti con la massima priorità gli impegni assunti nei mesi scorsi con il territorio." Conclude Giagoni.