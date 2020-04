A casa 130 operatori sanitari: non rinnovati i contratti in scadenza









Ebbene a oggi queste figure hanno il contratto in scadenza tra il mese di APRILE e MAGGIO, ed in questi giorni hanno ricevuto la lettera da parte dell’ATS Sardegna di risoluzione del contratto lavorativo. Una situazione , assurda che va bloccata immediatamente. Per questo motivo Tore Piana a nome di EPI Sardegna, ha inviato una seconda nota urgente al Presidente Solinas, all’assessore alla Sanità Nieddu e al Commissario ATS Steri, affinchè dispongano la conferma del contratto in questione e provvedano alle assunzioni a tempo indeterminato nel sistema sanitario regionale.

Non si capisce come mai , in un momento di grave situazione, come quello che stiamo attraversando a causa del Virus COVID 19, con la struttura sanitaria Regionale, messa a dura prova e con la forte necessità di avere disponibile personale sanitario, si sia proceduto a non riconfermare in Sardegna circa 130 persone, con qualifica OSS che sono inserite nelle liste dei concorsi 2015/2017 e che a oggi sono stati chiamati dalle ASL/ATS per prestare servizio nelle strutture pubbliche con contratti a tempo determinato, acquisendo a oggi una importante esperienza diretta.