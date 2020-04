Un progetto di consulenza in materia di contabilità iva e adempimenti fiscali

La seduta della giunta dell’Unione si è tenuta per via telematica ed ha approvato i documenti necessari per l’affidamento della gara d’appalto. La gestione della contabilità iva e dei servizi finanziari è di vitale importanza: l’Unione del Coros gestisce diversi servizi, come quello dei rifiuti solidi urbani, della formazione (che diventerà a breve un servizio di interesse territoriale allargato), e tutti quei progetti che fanno parte delle azioni di sviluppo territoriale nelle quali sono previste gare d’appalto. L’attività di consulenza e assistenza consente di utilizzare in modo efficacie le risorse con notevoli vantaggi sul fronte finanziario e gestionale. Nonostante l’emergenza e il rallentamento delle operazioni burocratiche che ne conseguono, la giunta e l’assemblea dei sindaci procedono nel loro lavoro in modalità conference call, per evitare che la progettualità in essere subisca ulteriori lungaggini.









Il presidente Carlo Sotgiu si è detto soddisfatto delle attività svolte dall’ente ed ha commentato: “La gestione dell’Iva in capo a dei consulenti esperti, come accade ormai in tutti i comuni, è fondamentale perché consente di evitare la perdita di risorse, a beneficio del bilancio dell’ente, ed aiuta a evitare inutili contenziosi con l’agenzia delle entrate. Nonostante le evidenti difficoltà legate all’emergenza covid, l’Unione dimostra il suo dinamismo continuando la propria attività al servizio del territorio.”

L’Unione del Coros ha approvato i documenti inerenti il “Progetto di gestione dei servizi di supporto assistenza e consulenza professionale in materia fiscale”, che sono necessari per la gestione della contabilità correlata ai progetti, alle gare d’appalto, ai contratti, e alle azioni di governance messe in campo durante il triennio 2020-22. L’appalto si rende necessario in virtù della scadenza dell’attuale contratto della consulenza fiscale risalente al 2017. Le risorse necessarie sono state stanziate col bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione dell’assemblea dei sindaci n. 7 del 12 marzo 2020 e con le successive variazioni.