Alghero: nuova condotta idrica a Fertilia

L’attivazione delle nuove infrastrutture idriche era stata rinviata in attesa della fine dell’emergenza Covid-19 ma, d’intesa col Comune che ha in programma dei propri interventi nella stessa zona, l’operazione è stata programmata per martedì 28 aprile 2020 dalle 8 alle 20: in contemporanea saranno collegate la nuova condotta sul ponte di Fertilia con i tratti a monte e a valle, la nuova condotta dell’impianto di sollevamento del Calik e la nuova diramazione per la borgata di Fertilia realizzata all’interno di un pozzetto di fronte al distributore. Durante i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle tre località.









Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi e attivare l’erogazione in anticipo se i lavori dovessero essere terminati in tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Addio a continue interruzioni, ingenti sprechi di risorsa idrica e allagamenti delle aree circostanti: Abbanoa ha rimesso a nuovo la condotta al servizio di Fertilia, Maristella e Porto Conte grazie a un investimento di 250 mila euro. Il tratto soggetto pressoché a quotidiane rotture era quello lungo il ponte. Per rimettere a nuovo la condotta i tecnici del Gestore hanno optato per l’utilizzo di una particolare tecnica, “il relining”, che ha consentito di risanare dall’interno la vecchia tubatura. Al suo interno è stata inserita una guaina flessibile in uno speciale materiale ultraresistente: il Kevlar (lo stesso che viene utilizzato per i giubbotti antiproiettile). In questo modo il cantiere è andato avanti senza creare disagi al traffico e senza dover sospendere l’erogazione che è stata garantita da una tubatura di bypass. E’ stata invece sostituita integralmente la condotta di collegamento al potabilizzatore di Monte Agnese.