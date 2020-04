Alghero: il complicato percorso della fase 2 - Giovanna Caria: "Ci troverà pronti"

Con quali tempi.









" A brevissimo sarà pronto il quadro completo delle risorse in Bilancio - aggiunge Giovanna Caria - ovviamente aspettiamo i contributi della Regione e dello Stato, perché il Comune da solo non potrà affrontare la Fase 2 con forze finanziarie adeguate. Intanto stiamo predisponendo la proroga delle scadenze e la riduzione o rimodulazione delle imposte locali per le attività che, restando chiuse, non hanno usufruito dei servizi. Per quanto riguarda i suoli pubblici, si interverrà anche in base alle future disposizioni per le distanze da garantire. Una cosa è certa: ci stiamo adoperando per una ripresa graduale, nella quale l’amministrazione comunale dovrà allinearsi alle prescrizioni di carattere generale, ma che ci troverà pronta per sostenere il nostro tessuto economico”.