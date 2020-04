Le borgate unite della Nurra algherese: Sa Segada e Maristella plaudono a Di Gangi

Riguardo invece l'ennesimo attacco all'attuale Amministrazione da parte del comitato zonale Nurra che, ricordiamolo nuovamente, non ha rappresentatività alcuna sul territorio, non ci stupiamo. Ricordiamo il grave danno all'agro che questo comitato ha perpetrato nel tentativo di affossare il Piano di valorizzazione della Bonifica e non ci sorprendono gli attuali atteggiamenti scomposti e distruttivi.









Come Comitati di Borgata - concludono Zidda e Desogos - proseguiamo in silenzio il nostro lavoro a favore del territorio."

Ringraziamo pubblicamente l'Assessore al Turismo, Marco Di Gangi, per la vicinanza e l'impegno che ha dimostrato e che continua a dimostrare riguardo le istanze che abbiamo portato avanti come Comitati di Borgata dell'agro in campo turistico. Lo affermano in un documento Antonio Zidda - Presidente Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà e Tonina Desogos - Presidente Comitato di Borgata di Maristella. Nella nota si legge ancora : "Stiamo operando parallelamente ai tavoli di lavoro attuali e le tempistiche della road map che stiamo seguendo sono rispettate. Non possiamo che essere più che soddisfatti della collaborazione attuata sino a questo punto con l'Assessore.