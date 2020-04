Alghero: atto intimidatorio contro una banca

Lo hanno trovato i dipendenti alla apertura dell'istituto di credito che hanno naturalmente informato subito i Carabinieri della Compagnia di via Don Minzoni. Il comando provinciale ha inviato sul posto gli specialisti artificieri che hanno accertato la natura del pacco dove si trovava una cartuccia calibro 12 e una tanica di benzina da 5 litri. Gli stessi militari stanno svolgendo le indagini e indicazioni utili potranno giungere dalla visione dei filmati delle telecamere di soverglianza che si trovano all'interno dello spazio bancomat dal quale si accede alla banca.

Non poteva esplodere ma era comunque in grado di trasmettere il messaggio di una palese intimidazione nei confronti dell'Istituto di credito. Spazio al quale si può accedere anche durante la notte. Si parla di un pacco lasciato nel corso della notte nello spazio dei bancomat della filiale di Banca Intesa San Paolo in via Giovanni XXIII° ad Alghero.