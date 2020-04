Al via il “Foundation course” dell’Università di Sassari per studenti internazionali





Il bando di ammissione, in scadenza il 30 aprile alle 12.00, è pubblicato sul sito dell’Università di Sassari nella pagina dedicata al Foundation course: https://www.uniss.it/bandi/bando-ammissione-al-foundation-course-aa-2019-2020





Possono partecipare coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito all’estero o che siano in procinto di conseguirlo nel proprio Paese di origine.





Le potenzialità della didattica a distanza consentiranno a chiunque abbia i requisiti di collegarsi da remoto nel proprio Paese. Potranno iscriversi anche i cittadini stranieri diplomati, momentaneamente sottoposti a misure di restrizione della libertà personale, negli istituti penitenziari del Nord Sardegna sede del Polo Universitario Penitenziario Uniss (Alghero, Nuoro, Sassari, Tempio). Il Foundation course prevede due aree formative: una scientifica e una umanistica. Le lezioni potranno essere seguite a partire da maggio in modalità e-learning e successivamente in presenza.







VIDEO PER APPROFONDIRE

-La direttrice del Foundation course, prof.ssa Silvia Serreli, spiega lo scopo del corso: https://www.youtube.com/watch?v=Xljm1mIoJXQ&feature=youtu.be





-Testimonianze dei corsisti dello scorso anno: https://www.youtube.com/watch?v=y1rc4gTaFYo&feature=youtu.be Per poter partecipare bisognerà superare un colloquio attitudinale-motivazionale in lingua italiana o, in alternativa, francese o inglese. Il colloquio si terrà on line il 4 maggio alle 9.30. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 6 maggio. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail foundationcourse@uniss.it

Per il secondo anno consecutivo, l’Università di Sassari istituisce il “Foundation Course” per studenti internazionali, in una modalità che valorizzerà molto più che in passato il contributo della didattica a distanza. Il “Foundation course” è un percorso destinato a colmare eventuali carenze dovute ai differenti percorsi formativi che i candidati hanno effettuato nei diversi Paesi d’origine. Gli studenti interessati a conseguire una laurea presso l’Ateneo di Sassari sono in grado attraverso il Foundation course di migliorare le proprie conoscenze e competenze in diverse discipline, nonché di imparare la lingua italiana per l'ammissione ai programmi universitari.