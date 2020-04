Sassari virtuosa: solo 3 sanzioni dalla Polizia Locale

Questo dimostra che uscire dalla propria abitazione soltanto lo stretto necessario, anche limitando le uscite previste nelle autocertificazioni, è la strada per ridurre la trasmissione del virus, e la popolazione lo ha capito e con grande sacrificio sta seguendo le regole. Uscire per motivi diversi da quelli previsti dalla normativa rappresenta un grave pericolo per sé, per i conviventi e per tutte le persone che per necessità devono uscire. Il coronavirus può essere anche asintomatico, quindi si può essere portatori senza avere alcun sintomo: ridurre quanto possibile i contatti tra persone a oggi è l'unico modo per contenerlo.









Il Comune di Sassari ricorda che è quotidianamente aggiornato sul sito www.comune.sassari.it l'elenco delle attività che svolgono consegne a domicilio di beni di prima necessità e farmaci. Gli esercizi che intendono aderire possono inviare una mail a protezionecivile@comune.sassari.it.

57 persone controllate, un esercizio, e una sola sanzione. Sassari si è confermata anche ieri, domenica, una città ligia alle regole che ha un forte senso della collettività. La Polizia locale ha eseguito un numero inferiore di controlli perché meno erano anche le persone in giro, per quanto su questo potrebbe aver influito la pioggia e la chiusura domenicale degli esercizi commerciali. La città registra un fine settimana durante il quale il numero delle sanzioni è stato bassissimo: soltanto tre violazioni delle norme per il contenimento della diffusione del coronavirus a fronte di 160 verifiche totali. Un dato che, con cauto ottimismo, si potrebbe collegare alla riduzione dei casi di contagio nell'Isola.