Ploaghe: mascherine distribuite gratuitamente alle famiglie ploaghesi

” Sarà distribuito un kit con tre mascherine tipo chirurgico. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla donazione effettuata dalla ditta Ambiente e Risorse.

La nostra popolazione si sta comportando in maniera encomiabile e vogliamo prima di tutto ringraziarla per i sacrifici che sta facendo. Questo è un piccolo modo per farlo, per sentirci sempre di più tutti assieme una comunità che condivide sia i momenti belli che le difficoltà come quella che stiamo vivendo e che speriamo possa finire presto.