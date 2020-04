L' A.S.E.L mercoledì in video conferenza con i sindaci

A tal fine il Presidente dell'Associazione degli Enti locali Sardi Rodolfo Cancedda ha convocato il Direttivo regionale per mercoledì 22 aprile in videoconferenza su SKYPE con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione della manovra finanziaria 2020 e del Bilancio consuntivo dello scorso anno, con la programmazione delle attività destinate alla generalità degli enti locali sardi.









Sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione sulle misure adottate in sede regionale e locale per combattere la pandemia, per sostenere le amministrazioni locali e per individuare utili proposte da portare in sede di Conferenza Permanente Regione- Enti Locali, alla quale l'A.S.E.L. partecipa di diritto con il proprio Vice Presidente e Sindaco di Nurri Antonello Atzeni.

In questi giorni difficili per tutte le comunità locali alle prese con i problemi anche devastanti del "coronavirus", l'A.S.E.L. Sardegna è in campo con la propria struttura organizzativa e di esperti, soprattutto in materia di assistenza amministrativa, tecnica e giuridica per sostenere i Comuni sardi nel loro quotidiano impegno a fronteggiare l'emergenza sotto tutti gli aspetti. Il contatto con i Sindaci e gli amministratori è giornaliero, con gli strumenti informati a disposizione, mentre si stanno studiando altre forme di assistenza amministrativa e giuridica attraverso i propri consulenti.