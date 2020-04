Barumini: mascherine nella buca delle lettere

Queste due azioni di sostegno ai cittadini di Barumini si aggiungono all’altra iniziativa attivata dal Comune e che ha visto la consegna, a inizio mese, delle mascherine di protezione individuale sempre alla popolazione. “Vogliamo ringraziare ancora una volta la Protezione civile di Barumini per il suo costante impegno e supporto alla cittadinanza e per le azioni intraprese e condivise con l’amministrazione comunale - sottolinea il sindaco di Barumini, Emanuele Lilliu - anche quest’ulteriore distribuzione di dispositivi di protezione intende sostenere l’attività di prevenzione dal Covid19 per far sì che tutti, nessuno escluso, possano sentirsi difesi e tutelati al meglio".







"Si tratta di piccoli gesti che crediamo possano essere importanti per favorire i nostri giovani studenti e le loro famiglie in questo momento di grande difficoltà, considerata anche la chiusura delle cartolerie e i possibili problemi nel reperire tutto il materiale necessario e fondamentale per proseguire nello studio - conclude Lilliu - crediamo che in questo modo, possa essere più facile per loro affrontare al meglio questo periodo, permettendogli di continuare più agevolmente le loro attività scolastiche a distanza”. Sempre tra le azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19, mercoledì 22 aprile verrà effettuata una seconda attività di sanificazione delle strade, piazze, spiazzi del paese e dei locali comunali.





L’iniziativa, affidata a una nuova ditta specializzata, si svolgerà a distanza di venti giorni dalla prima sanificazione effettuata a inizio mese. Anche questa nuova operazione di sanificazione verrà fatta con appositi strumenti e prodotti igienizzanti. Intanto, partirà da domani, lunedì 20 aprile, una nuova iniziativa del Comune che prevede la consegna gratuita a tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo di Barumini (infanzia, primaria e secondaria) di un kit con materiale scolastico, dai quaderni alla cancelleria. Sempre domani, inoltre, l’Amministrazione aprirà un nuovo bando per fornire dei tablet in comodato d’uso gratuito agli studenti delle scuole superiori che ne hanno necessità e faranno richiesta.

Proseguono le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale di Barumini per il sostegno dei cittadini in questo momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Si è conclusa nel fine settimana la distribuzione a tutta la popolazione di mascherine mediche messe a disposizione dall’Amministrazione comunale e recapitate dalla Protezione Civile di Barumini, nelle cassette delle lettere dei cittadini. In contemporanea si è aggiunta anche la consegna agli operatori della casa di riposo, della Protezione Civile locale, del 118, dei componenti delle stazioni dei Carabinieri e della Forestale di mascherine FFP2, sempre distribuite gratuitamente dal Comune.