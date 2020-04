Oltre 1 milione di euro per la Giara di Gesturi

“La Regione – ha aggiunto l’assessore Lampis – punta alla tutela ed alla valorizzazione dei territori sardi di maggiore interesse naturalistico e l’altopiano della Giara presenta anche importanti testimonianze archeologiche e culturali. Il suo valore scientifico e naturalistico rende indispensabile una gestione pubblica ed unitaria, anche, per esempio, in riferimento alla salvaguardia del simbolo di quel territorio: il cavallino della Giara. Col Progetto di sviluppo territoriale “Turismo e vita in Marmilla” vogliamo incrementare l’attrattività dei Comuni coinvolti, attraverso una valorizzazione integrata di risorse culturali e naturali e favorendo l’offerta di servizi qualificati e più efficienti