Aspettando i visitatori veri: visita virtuale al parco di Porto Conte

Un tuffo virtuale poi nel blu dei fondali marini dell’Area protetta di Capo Caccia grazie all’immersività del museo Teleia. E se non bastasse viaggio nel magico mondo delle api grazie all’aula didattica ad esse dedicata che racconta il prezioso ruolo di questi operosi insetti fondamentali per il mantenimento della biodiversità vegetale. Non ultimo per importanza un bel percorso nel mondo delle miniere e minerali di Sardegna grazie all’aula didattica dedicata al patrimonio del parco geominerario storico ambientale di Sardegna. E per finire passeggiata nel giardino botanico mediterraneo che illustra i paesaggi vegetali del Parco e offre un percorso dedicato ai non vedenti. “Con questa serie di virtual video- commenta il presidente Raimondo Tilloca- vogliamo attrarre l’attenzione dei nostri prossimi visitatori che speriamo siano numerosi nelle nostre aree protette quando l’emergenza sanitaria potrà dichiararsi attenuata.”