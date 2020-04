Togliere l'Iva dalla mascherine

Dal 3 aprile con la Decisione 2020/491 la Commissione Europea ha stabilito che ospedali, le strutture, sanitarie, protezione civile e le organizzazioni non governative che forniscono assistenza e primo soccorso - secondo un elenco stabilito dal Governo - potranno acquistare da Paesi non UE i dispositivi di protezione individuale - guanti, mascherine e similari - senza dazi e iva sull'importazione. In vista dell'obbligatorietà dell'utilizzo di guanti e mascherine per la gestione della seconda fase della crisi sanitaria, chiediamo che il Governo si adoperi affinché anche i venditori professionali di tali dispositivi possano non pagare dazi e iva per l'importazione, e perchè nelle vendite al dettaglio sia applicata una aliquota iva azzerata o per lo meno ridotta. Si tratta ormai di beni di primaria necessità, è incomprensibile che la popolazione debba pagarli con un'aliquota iva del 22% come fossero beni di lusso. Lo sostiene Daniele Caruso - Segretario Regionale - Movimento Sociale Sardo- Destra Regionale