Continuità territoriale aerea : da oggi si può prenotare

Sei tratte al momento condizionate dal decreto del Minsitero dei Trasporti per l'emergenza virus che di fattoi ha sospeso i collegamenti per l'Isola. Almeno fino al 3 di maggio si volerà solo da Cagliari per Roma. Il servizio della continuità territoriale aerea sarà svolto da Alitalia. E possibile prenotare i voli fino alla scadenza del 24 di ottobre.