La zona grigia della sanità nelle carceri - Interrogazione dei Riformatori

“Non possiamo rimanere sordi davanti ai campanelli d’allarme che già abbiamo sentito suonare – concludono i Consiglieri regionali - Già in diverse occasioni, a causa dell'esiguo numero di personale di Polizia Penitenziaria impiegato nel servizio di piantonamento in ospedale, con grande fatica è stato possibile contenere tentativi di evasione o di aggressione nei confronti degli stessi Agenti o degli operatori da parte di detenuti particolarmente pericolosi, come denunciato dalle organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria, che in numerose occasioni hanno manifestato pubblicamente il disagio degli operatori, reclamando l’intervento delle Istituzioni”.

“Malgrado le ripetute rassicurazioni dei vertici Ats in riferimento alla immediata definizione delle procedure per garantire spazi adeguati e idonei per chi ci lavora, medici, infermieri e poliziotti, e per gli altri pazienti, la situazione è rimasta immutata”, denunciano i consiglieri, che considerano improcastinabile intervenire in questo senso, anche e soprattutto alla luce dell’epidemia di Covid19 in corso e ai correlati rischi di diffusione del virus all’interno delle strutture penitenziarie sarde, che si tradurrebbe in una emergenza difficilissima da gestire.