Oristano: il San Martino avrà il centro di encoematologia

“Come già ribadito più volte – conclude Nieddu – non abbiamo mai pensato di depotenziare o impoverire l'offerta sanitaria del territorio. Anzi il nostro obiettivo è quello di invertire una tendenza che è andata in questa direzione per troppo tempo, portando scompensi di cui oggi ci troviamo a pagare il prezzo. L'attuale configurazione delle reti di cura del sistema sanitario regionale, che impedisce a Oristano di avere un centro di oncoematologia, sarà rivisto nell'ottica di una maggiore aderenza alle necessità del territorio e, quindi, attraverso la condivisione di scelte che garantiscano così parità di accesso alle cure e la loro sicurezza per tutti i cittadini”. L'ospedale San Martino potrà continuare il trattamento sui pazienti attualmente in terapia: “Oggi – spiega l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – non è formalmente accreditato per la somministrazione di terapie oncoematologiche. Questo impedisce la presa in carico di nuovi pazienti. Una situazione che intendiamo risolvere attraverso la revisione delle reti di cura dell'isola. Superata l'emergenza coronavirus, che sta impegnando l'intero sistema sanitario regionale con ogni mezzo, l'obiettivo sarà quello di avvicinare il più possibile i centri di cura ai pazienti e questo includerà anche l'ospedale di Oristano, strategico per il territorio”, precisa l'esponente della Giunta Solinas.

“Percorreremo ogni strada possibile per dare a Oristano un centro di oncoematologia funzionale ed efficiente, che risponda alle necessità del territorio e della comunità. La grande emergenza che oggi anche la nostra Isola sta vivendo in seguito all'epidemia del Covid-19 non ci fa dimenticare di tutte le altre patologie e dei Sardi che ogni giorno hanno bisogno di assistenza e cure, talvolta costretti a sopportare sacrifici per potersi spostare in presidi lontani dal proprio territorio”. Lo dichiara il Presidente della Regione Christian Solinas.