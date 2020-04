Sassari: oltre al virus c'è anche il contenimento dei furbetti - 16 sanzioni

È importante che si riducano allo stretto necessario le uscite, anche quelle previste nelle autocertificazioni: è fondamentale che sia una sola persona per nucleo familiare ad andare per acquistare generi di prima necessità e che questo avvenga il più raramente possibile. Uscire per motivi diversi da quelli previsti dalla normativa rappresenta un grave pericolo per sé, per i conviventi e per tutte le persone che per necessità devono uscire.





Il coronavirus può essere anche asintomatico, quindi si può essere portatori senza avere alcun sintomo: ridurre quanto possibile i contatti tra persone a oggi è l'unico modo per contenerlo. Il Comune di Sassari ricorda che è quotidianamente aggiornato sul sito www.comune.sassari.it l'elenco delle attività che svolgono consegne a domicilio di beni di prima necessità e farmaci.







Gli esercizi che intendono aderire possono inviare una mail a protezionecivile@comune.sassari.it. Tutti in regola invece gli esercizi commerciali controllati. In questi giorni la Polizia locale è impegnata anche nelle sedi dove sono consegnati i buoni spesa, così come al mercato e in altre zone delicate del territorio, per evitare assembramenti.

Purtroppo continuano i casi di persone che vanno in coppia a fare la spesa (soltanto ieri sono state sanzionate per questo sette cittadini). Un uomo, residente nell'agro, è stato invece fermato e sanzionato al centro poiché aveva modificato il proprio spostamento per andare in edicola. Sanzionato.