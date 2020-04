Alghero: Barrier+ vince la sua scommessa - Il gel algherese in vendita nelle farmacie

«Ci siamo chiesti come aiutare la comunità sarda che ci ha sempre sostenuto ed è stata d’ispirazione per le nostre creazioni - racconta Mauro Aprea - e abbiamo deciso di sfruttare la nostra capacità produttiva e le nostre competenze in materia di alcoli per produrre gel igienizzante». Visto il periodo non è stato facile: «Per realizzare questo progetto abbiamo superato alcune difficoltà, come riorganizzare il lavoro nel rispetto delle misure nazionali e soprattutto trovare le materie prime: in queste settimane è aumentato notevolmente il prezzo dell'alcol e non è stato facile reperire quello di qualità che usiamo normalmente».





Acqua di Sardegna è prodotto da un gruppo di aziende (Officina Profumiera Sarda Srl, Officina Profumiera Sarda di Aprea Mauro e Natural Sardinia Srl) che ha 9 dipendenti. Nato come "souvenir olfattivo" per i turisti che visitavano l'isola, il marchio ora è riconosciuto a livello internazionale, soprattutto grazie alla collezione Sandalia Luxury, esportata in vari paesi Europei e nel Medio Oriente, e a un catalogo composto da 32 diversi articoli. In questo momento, le uniche produzioni che sono rimaste in attività sono quelle destinate al mercato mediorientale. «In questa nuova sfida stiamo cercando di dare il massimo - prosegue Mauro Aprea - ma grazie anche all’aiuto della nostra filiera e di tanti che ci stanno sostenendo, siamo convinti di aver offerto un servizio utile alla nostra comunità e di aver dimostrato che di fronte alla difficoltà ci si può sempre reinventare dando risposte innovative».









Il gel lavamani "Barrier+" serve in tutte quelle situazioni in cui è necessario pulire o igienizzare a fondo le mani, ma non si dispone di acqua e sapone. Agisce rapidamente e non secca la pelle. Sarà messo in vendita nelle farmacie, nelle parafarmacie, nelle profumerie e on line sul sito www.sardegnaprofumi.com che prevede la consegna a domicilio.

Un gel igienizzante, profumato agli agrumi e che lascia la pelle morbida. Si chiama "Barrier+" e rappresenta la nuova scommessa di Officina Profumiera Sarda, storica società produttrice del marchio Acqua di Sardegna esportato in tutto il mondo. L'azienda cosmetica algherese guidata da Mauro Aprea si è riconvertita per rispondere alle esigenze sollevate dall'emergenza Covid-19. Con una doppia missione: donare il gel agli ospedali di Alghero e Sassari e venderlo sui mercati sardo e nazionale come prodotto di qualità, utile anche per salvaguardare la bellezza. Il marchio contiene un chiaro riferimento al luogo di origine: il “+” stilizzato richiama la bandiera dei quattro mori.