Alghero: all'asilo online - Iniziativa sperimentale del Comune

I progetti sono indirizzati quindi a tutti i bimbi e alle loro famiglie. Con video tutorial si spiegherà ai bambini come realizzare la pasta e i vari manufatti, l’utilizzo di carta, colori, forbici, pasta, farina, legumi, calzette, scatole, bottiglie. E poi, attività di animazione alla lettura, con le educatrici che leggeranno le storie in diretta o differita con dei video ai bambini. E inoltre, rappresentazioni storiche momenti di socializzazione, brevi video chiamate in piccoli gruppi per favorire la socializzazione e il contatto fra i bambini.

“La programmazione delle attività – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - è rivolta sia ai genitori che ai bambini ed è stilata per ogni sezione, per piccoli, medi e grandi, in base alla fascia d’età, sarà flessibile, rispettando tempi ed esigenze sia dei bimbi, in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, sia dei genitori”. Tutte le attività, video, tutorial, testi scritti e videochiamate, saranno svolte, nella piattaforma Weschool, dove saranno create le sezioni virtuali per piccoli, medi e grandi, fruibili da tutti i genitori.