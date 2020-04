Incensurato ma falsario: le banche nel mirino - Denunciato un 43enne nuorese

Le indagini, iniziate a seguito di specifiche segnalazioni pervenute da un Istituto di Credito estero, hanno permesso di stabilire come l’uomo, risultato essere sino al momento sconosciuto agli schedari delle Forze dell’Ordine, avesse architettato un piano secondo il quale, mediante l’utilizzo di documenti intestati a persone estranee al fatto, avesse avviato le pratiche volte ad ottenere un ingente finanziamento. In esito alle attività svolte dalla Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato trovato in possesso di documenti di identità falsi, sui quali aveva apposto la propria fotografia ed ulteriore documentazione, tuttora in fase di analisi.