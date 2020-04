Nursing Up: "Riportare a casa gli infermieri sardi che lavorano nella Penisola"

La segreteria provinciale fa inoltre notare che : "Un ritorno di questi professionisti nel territorio regionale è una giusta risposta allo spopolamento del territorio Sardo e un giusto imput alla lotta all'emigrazione dei più giovani ed in particolare di tutti quei laureati che devono essere la spina dorsale della rinascita della nostra regione ".





Secondo il sindacato infermieri " E' fondamentale affiancare alla stabilizzazione del personale precario del Sistema Sanitario Regionale già in corso al Brotzu e alla mobilità extraziendale regionale, entrambe iniziative sollecitate più volte presso le altre Aziende del territorio regionale, una mobilità extraregionale che permetta il ritorno a casa di tutti quei professionisti cresciuti e formatisi in Sardegna e che hanno, nei loro progetti di vita, l'obbiettivo - concludono Andrea Farris e Gianluca Chelo - di donare la propria professionalità alla propria terra." Un vero e proprio esodo del quale il Nursing Up spiega le ragioni : " Le motivazioni che hanno spinto questi professionisti ad emigrare dal proprio territorio sono molteplici: il precariato dilagante in tutto il territorio regionale, che è diventato uno dei principali problemi che gli infermieri sardi devono affrontare ogni giorno;- la carenza di concorsi nelle Aziende Sanitarie della RAS, come ad esempio alla AOU di Sassari dove manca un concorso da ben 11 anni; la possibilità, garantita dalle precedenti leggi di usufruire delle mobilità preconcorsuali per rientrare nella propria terra, speranza resa vana dalla legge 56/2019 che ne ha stabilito la non obbligatorietà. L'emergenza Covid, che ha colpito in maniera decisa la nostra regione, ha messo a nudo le carenze strutturali delle piante organiche delle nostre Aziende Sanitarie e al contempo ha sospeso le procedure concorsuali avviate presso la Azienda Brotzu e sulle quali numerosi professionisti facevano affidamento per riuscire a tornare in Sardegna dalle proprie famiglie ".

Bisogna creare le condizioni perchè i tanti infermieri che lavorano nella Pemisola abbiano l'opportunità di rientrare in Sardegna. Questo in estrema sintesi il contenuto di una nota inviata al presidente della Regione Christian Solinas e ai tutti i riferimenti istituzionali da Andrea Farris e Gianluca Chelo per conto della segreteria provinciale di Sassari del Nursing Up. I sindacalisti chiedono aò presidente Solinas " l'attivazione di una mobilità extraregionale ", ricordando che "in questi ultimi anni numerosi professionisti infermieri formatisi presso le Università del territorio della Regione Sardegna sono stati costretti ad andare a lavorare presso le Aziende Sanitarie della penisola dove sono risultati vincitori di concorso ".