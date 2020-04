Mascherine sotto osservazione

I test svolti si ispirano alle norme tecniche di settore e sono stati sviluppati in analogia a quanto indicato dalla norma UNI-EN 14683: 2019+AC, che specifica i requisiti di prestazione per le maschere facciali di tipo I e II ad uso medico. Inoltre, la norma tecnica stabilisce che le maschere di tipo I non sono destinate all’uso da parte di operatori sanitari in contesti medici, ma devono essere utilizzate per pazienti e altre persone per ridurre il rischio di diffusione di infezioni in particolari situazioni di epidemia o pandemia. Il ricevimento dei campioni da testare sarà attivo nella sede Arpa di Udine in via Colugna 42 a partire da martedì 14 aprile. Per orari e altri dettagli tecnici si rimanda alla pagina dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia per l’ambiente FVG.