Ozieri risponde: 160 mila euro per la sanità locale - Il cuore del Logudoro-Goceano batte forte

L'associazione conduce la campagna di raccolta anche attraverso i social e aggiorna di volta in volta le cifre in entrata e le fatture delle strumentazioni pagate in modo trasparente e palese. "Tutte le attrezzature verranno donate al nosocomio ozierese mediante un formale atto di donazione all'ASL con la dicitura: per l'Ospedale di Ozieri" aggiunge la presidente: "Non ci sono stati testimonial o ricchi imprenditori a donare, ma una vastissima comunità di persone che con slancio emotivo, hanno donato piccole cifre ma in numero considerevole" . L'associazione che da oltre 10 anni si occupa di persone diversamente abili, sostenendo e supportando le famiglie sia nelle attività educative che in altri modi, ha ringraziato quanti hanno collaborato a questa straordinaria raccolta dimostrando stima incondizionata verso Possibilmente.









"Ci eravamo posti un primo obiettivo di 30.000 euro che in pochi giorni è stato più che raddoppiato grazie alle donazioni di oltre 400 persone provenienti non solo dei territori coinvolti ma anche dal continente e dall’estero", ha aggiunto il sindaco di Ozieri, Marco Murgia, in rappresentanza di tutte le amministrazioni del Logudoro e del Goceano che hanno realizzato la raccolta tramite la piattaforma “Ginger” specializzata in questo tipo di operazioni. Con le prime donazioni arrivate, sono già stati acquistati e messi a disposizione dell’ospedale cittadino 4 ventilatori, ma la gara di solidarietà non è ancora finita e prosegue spedita.

"Lo slancio altruistico di tutti coloro che hanno donato, non solo in città ma nel territorio intero, ha portato al raggiungimento di una cifra ritenuta oltremodo straordinaria" afferma Bianca Maria Balata, presidente dell’Associazione PossibilMente, che ha raccolto fino ad oggi circa 100.000 euro spendibili immediatamente sotto la supervisione del primario di Anestesia e Rianimazione dr. Salvatore Pala che ha curato l’individuazione delle attrezzature necessarie.