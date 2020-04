Arriva il caldo: ancora necessario tenere duro - Niente spiagge e pinete

Così l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile, ha commentato la decisione contenuta all’interno dell’ultima ordinanza regionale che prevede ulteriori misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-2019.









“Per i Sardi – ha aggiunto l’assessore Lampis – il mare rappresenta un importante elemento della vita quotidiana, nonché un consueto luogo di socialità e di relax, perciò capisco che rinunciarvi sarà un ulteriore sacrificio. Per superare l’attuale emergenza sanitaria serve la collaborazione di tutti e il rigoroso rispetto delle disposizioni. Come abbiamo fatto finora con responsabilità, in particolare nei due giorni festivi pasquali, anche in occasione delle prossime festività dobbiamo stare a casa”.