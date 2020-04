Alghero: cominciata la pulizia delle spiagge

La settimana successiva sarà il momento del tratto di litorale compreso tra il Camping Mariposa e San Giovanni, dove si procederà ad asportare la posidonia spiaggiata, a livellare i tratti interessati di accumuli invernali di sabbia e a perfezionare il lavoro con i mezzi. Seguiranno interventi in tutte le spiagge ricomprese nel comune di Alghero e parallelamente, cosi come avvenuto l'anno passato, ci si occuperà anche di quelle spiagge che se pur non definite urbane vengono normalmente fruite dai tanti residenti ( Calabona, Las Tronas, Solaio etc ).









"L'auspicio è che si possa presto tornare a frequentare i nostri splendidi arenili e per questo vogliamo farci trovare pronti" dichiara l'assessore all'Ambiente Andrea Montis. Al riguardo, sul fronte delle concessioni demaniali, è all'attenzione dell'Assessore Giovanna Caria e del settore Demanio la proposta degli imprenditori balneari, che hanno manifestato l’esigenza di eseguire i lavori di sistemazione e pulizia degli stabilimenti al fine di poter gradualmente riprendere l'attività recuperando l'inattività docutaa all'emergenza Covid 19.

Al via da oggi le prime operazioni di messa in sicurezza delle spiagge a cura degli operatori del settore Ambiente. Nei pressi della spiaggia di Maria Pia son stati rimossi alcuni grossi blocchi di cemento, residui di costruzioni demolite anni fa e che ogni anno arrecavano non pochi problemi alla sicurezza dei fruitori del litorale anche a causa di alcune sporgenze in ferro. Dalla giornata di giovedì gli operai della ditta incaricata effettueranno, partendo dalla spiaggia di Maria Pia, una pulizia manuale dai rifiuti antropici a cui seguiranno i passaggi con il mezzo meccanico puliscispiaggia.