Coronavirus al mare: fateci preparare gli stabilimenti balneari

Come avviene in altre regioni d’Italia credo che anche in Sardegna si debbano autorizzare il titolari di concessioni demaniali a preparare le proprie strutture prima che le restrizioni si allentino". Una richiesta legittimata dalla complessità degli interventi da eseguire, dall'giene ai servizi di controllo, salvamento , accoglienza , predisposizione attività di confort, logistica, tutto ciò che abitualmente una attività di balneazione organizzata deve offrire all'utenza. "





La preoccupazione - aggiunge Fabio Fois - oltre ad essere quella economica, che quest’anno non si può osare immaginare come sarà, è quella di farci trovare pronti quando sarà permessa la fruibilità alle spiagge". Nella nota viene evidenziato poi che le amministrazioni comunali stanno attivando la pulizia dei litorali e quindi sarebbe opportuno, nel rispetto di tutte le norme del momento, autorizzare le imprese balneari ad iniziare la preparazione dei propri stabilimenti , attività per svolgere la quale necessitano normalmente dalle tre alle 4 settimane.









"Considerando tutte le incertezze che ci sono ancora all'orizzonte, che evidentemente auspichiamo vadano a soluzione, per le nostre attività sarebbe utile preparare gli impianti , camminamenti, servizi adeguati, immaginando tra l'altro che potrebbero esserci limitazioni alla fruibilità delle spiagge ". Il sindacato baneari in buona sostanza chiede attenzione perchè nella stagione che sta per cominciare sarà molto importante farsi trovare pronti.

