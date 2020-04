Coronavirus: 15 infetti più di ieri - Due i decessi

I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (uno in più rispetto a ieri), quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 107, in isolamento domiciliare ci sono 780 persone. I decessi salgono a 75 , due più del precedente rilevamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 11.010 test.





Sono 1.128 i casi di positività al Covid-19 riscontrati dall'inizio dell'emergenza e riferiti dalla unità di crisi regionale. Quindici più di ieri : 745 in provincia di Sassari, 197 nella Città metropolitana di Cagliari, 84 nel Sud Sardegna, 67 nel Nuorese e 35 nella provincia di Oristano.