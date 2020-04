Alghero: Pasqua movimentata per un 92enne - Minaccia moglie e figlia con una pistola

L'uomo, che risiede in un popoloso quartiere di Alghero, durante una discussione con la moglie di 83 anni e la figlia di 65, ha improvvisamente impugnato una pistola minacciando le due donne. Minacce che hanno terrorizzato le due donne che hanno immediatamente lasciato la casa cercando aiuto tra i vicini del palazzo. Una telefonata agli agenti del commissariato ed è subito arrivata una pattuglia .









I poliziotti non hanno fatto fatica a disarmare il nonnino , trovandolo ancora in stato di agitazione e incazzato per ragioni che agli stessi agenti sono apparse futili e non certo sufficienti per scatenare una reazione così minacciosa. In commissariato si sta ora procedendo a verifiche di merito sulla natura dell'arma che è stata naturalmente sequestrata e il vecchietto denunciato per minacce.

Chissà quale misterioso meccanismo ha fatto scattare un momento di follia nella testa di un 92enne algherese che per ragioni ancora sconosciute ma che vengono indicate come di scarsissimo rilievo, nella giornata di Pasqua si è reso protagonista di un episodio abbastanza clamoroso e decisamente inconsueto proprio per l'età dei protagonisti.