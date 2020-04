Misure contro il virus: a Cagliari aumenta il costo delle sanzioni

Niente cambia inoltre per le attività commerciali. Restano sospesi i mercatini, pubblici esercizi e ristorazione aperti al pubblico. In pratica è confermata la precedente ordinanza. La novità più rilevante del nuovo provvedimento è quindi l'aumento dei costi delle sanzioni amministrative.

Questo sul piano amministrativo , fatte salve eventuali complicazioni di natura penale. In sintesi il provvedimento ribadisce il divieto a ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.