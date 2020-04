Costa cara una passeggiata a Torre dei Corsari: tre turisti dovranno pagare 1.119 euro

E così in una caletta della straordinaria spiaggia della Torre dei Corsari gli agenti hanno bloccato tre turisti, tutti continentali, che passeggiavano sull'arenile, in un contesto ambientale decisamente unico anche perchè completamente deserto e quindi in grado di dare suggestioni affascinanti. Ma l'aver fruito di questo previlegio ambientale gli costerà caro : 373 euro a testa di sanzione. Un paesaggio piuttosto costoso quindi quello di Torre dei Corsari . Potevano guardarlo online, certo, non avrebbero avuto le stesse emozioni, ma avrebbero però risparmiato oltre mille euro.

Erano arrivati dalla Penisola da qualche giorno, con la loro auto, utilizzando evidentemente un traghetto. Per trascorrere una vacanza. Già questo fatto la dice lunha sulla presunta rigidità dei controlli per gli arrivi sull'Isola. Ma ormai in terra sarda i controlli sono diventati rigidissimi e tra i controllori sta svolgendo un eccellente lavoro il corpo della Forestale favorito in questo anche dalla conoscenza del territorio e quindi di quei siti che più di altri richiamano l'attenzione dei visitatori.