Ozieri: chiude il reparto chirurgia - Nove infettati tra il personale

Quello della sanità della Provincia di Sassari, che registra il più alto numero di contagi della Sardegna sfiorandone il 70 per cento, e in particolare sulla fragilità al conragio del personale sanitario , è diventato il vero " buco nero " nelle valutazioni di merito che vengono svolte sul fenomeno epidemico.









Non è un caso che sull'argomento la Procura della Repubblica di Sasssari ha aperto alcuni fascicoli per accertare se tutte le procedure e i prortocolli previsti per ikl personale sono stati rispettati.