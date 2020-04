Il pic nic di Pasquetta con gli artisti algheresi: concerto online per la città

Ogni artista contribuirà con un video contenente un brano e un messaggio, un regalo alla città che resta a casa e che si ritrova anche a Pasquetta. Tanti i generi musicali in programma, circa venti gli artisti che hanno aderito all'iniziativa. Il filo rosso che lega ciascuno di loro in questo regalo alla città è costituito principalmente dall'amore per Alghero. L'evento sarà trasmesso sulle emittenti Catalan Tv, in più fasce orarie di domani, lunedì 13 aprile, e sui profili social del Comune di Alghero oltre che su diverse piattaforme online, a partire dalle ore 13,00. “Pasquetta 2020 – Ritroviamoci ad Alghero” sarà inoltre presente e liberamente utilizzabile sul canale YouTube del Comune di Alghero ( https://www.youtube.com/channel/UCd1SZ3cSLN_blRdxdiBMoOg/featured ).













A + F ( Antonio Daga e Fabrizio Zara), Heka 3 ( Barbora Chocholacova, Gavino Mara, Marcello Dongu), Claudette ( Claudia Monti), Claudia Crabuzza, Raimondo Dore, Enzo Favata, Franca Masu, Margherita Lavosi, Mauro Uselli, MDollar, Patrizia Cirulli, Sade Mangiaracina, Salvatore Maltana, Mariano Melis, Gian Mario Virdis,The Quaranteens, Gianni Murru ,Antonello Colledanchise,Giuseppe Manca, Massimiliano Peana, Fabrizio Zara. Grazie alla musica e agli artisti che hanno fatto questo regalo ad Alghero: Alcuni dei filmati sono stati registrati prima dell’epidemia del Covid-19, mentre altri sono stati realizzati appositamente in questi due giorni di organizzazione dell'evento. “Alghero riunisce i suoi cantanti, i suoi musicisti, i suoi giovani, in un pomeriggio che accorcia le distanze e incoraggia a continuare negli sforzi finora compiuti” commenta il Sindaco Mario Conoci nel promuovere l'iniziativa organizzata dall'Assessorato alla Cultura con il supporto della Fondazione Alghero. “Tutti insieme vogliamo trasmettere un messaggio di incoraggiamento e di sostegno che ci aiuti a trascorrere la Pasquetta a stretto contatto - aggiunge l'Assessore Marco Di Gangi - in questo particolare momento nel quale non possiamo fisicamente stare vicini. Soprattutto, adesso, la nostra comunità deve sentirsi unita per farsi forza reciprocamente, per affrontare un momento di estrema difficoltà che confidiamo di lasciarci alle spalle il prima possibile”. Grazie mille a tutti.

