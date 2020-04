Cade dal terzo piano per una fuga di gas





Un uomo , che in quell'appartamento vive insieme alla moglie e a due figli, che in quel momento si trovava proprio sul terrazzino, è precipitato dal terzo piano dello stabile . E' stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni vengono definite particolarmente gravi.









Oltre alle ustioni riportate avrebbe numerose fratture determinate dalla caduta al suolo. Sul posto hanno operato una unità medica del 118 e alcune pattuglie della Questura di Cagliari. I Vigili del Fuoco hanno inoltre effettuato un sovralluogo nella palazzina per verificare se l'esplosione ha determinato problemi di natura strutturale.

I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti stamane per una esplosione verificatasi in un appartamento della zona di piazzale delle Muse le cui dinamiche sono ancora tutte la chiarire. L'incidente è avvenuto nel terrazzino dell'appartamento dove pare sia stata allestita una piccola cucina e dove si sarebbe verificata una fuga di gas.