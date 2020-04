Alghero: benedetto virus della donazione - 10 broncoscopi all'ospedale dalla Vector

"Il nostro impegno è stato finalizzato al dotare urgentemente di dispositivi tecnici e macchinari che in questo momento, spiega Marco Cassitta, Presidente di Vector Congressi, sono utilissimi nel coadiuvare i sanitari alla lotta contro il coronavirus." Il Videobroncoscopio monouso migliora la sicurezza dei pazienti ; è utilizzato per Sblocco bronchiale, Lavaggi bronco-alveolari , Intubazioni difficili, Tracheostomia percutanea, Biopsie, Bronco-aspirazioni; Ecografo di ultima generazione permette di visulizzare immagini ad alta definizione dando cosi al Medico la possibilità di una diagnosi più accurata migliorando gli standard assistenziali.











Un ringraziamento ai Medici ed Infermieri, e tuttI gli Operatori Sanitari che quotidianamente lottano in prima linea nelle strutture ospedaliere e tutti coloro che hanno appoggiato in questo progetto tra i quali non si può non menzionare: Carlo Arru - Associazione sarda traumatici cranici - Fulvio Salomone - Simonetta Manconi - Stefano Murino - Stefania Accotzu - Alice Peddes - Maria Luisa Floris - Gabriela Sabino - Azzurra Ibba - Sonia Oggiano - Fabio Cucciari - Anna Luisa Piga - Michela Alfonso - Palomba Lia - Alessandra Saiglia - Gianfranco Serra - Lorenzo Salis - Michelangelo Picconi - Desogus Gianni - Laus Giuseppe - Gianna Acciaro - Maria Grazia Casula - Anna Cappai- Sandrina Rozzo- Alessandra bazzoni - Massimiliano Cinti - Caroline Duluc - Fabio Foddis- Angelica Rubattu - Piergiuseppe Nasone - Stefano Murino - Giampiero Tirotto - Mario Mocci - Battistino Cadau - Lia Pilla - Maria Carmina Masala - Ilenia Lai - Sonia Masala - Alberto Satta - Anna Maria Gallisai- Monica Oinna - Claudia Mameli - Luisella Nieddu - Sophia Floris - Milena Hijazi - Pierina Sanna - Luciano Porqueddu - Giorgio Migheli - Domenico Stacca - Maria Antonietta Abis - Leonarda Urgeghe- Manuela Saiglia - Antonio Masala - Adriana Schirru - Ercole Pugliese" "Inoltre nostra intenzione è anche acquisire , attraverso la raccolta fondi Flussimetri e miscelatori Aria/Ossigeno per la Cpap .La CPAP è una modalità di ventilazione non invasiva che prevede che, attraverso presidi esterni al paziente (che rimane sveglio e collaborante), si applichi una pressione positiva continua nelle vie aeree in tutte le fasi della respirazione (riposo, inspirazione ed espirazione).Gli obiettivi della CPAP sono principalmente : ùTrattamento precoce per evitare l'intubazione, Trattamento come alternativa alla ventilazione invasiva Nel weaning dalla ventilazione invasiva; Una metodica ormai indispensabile nella lotta all'epidemia da Coronavirus.

Vector è un Provider Sanitario specializzato nell’organizzazione di Corsi Ecm, eventi Ecm, Meeting e Congressi nel settore medico scientifico in tutto il territorio italiano con sede specifica in Sardegna con sede logistica nella città di Alghero. Vista la sua principale attività di formazione medica in questi giorni, in seguito ad una raccolta fondi, ha acquistato e consegnato 10 Video Broncoscopi, apparecchiature di nuova generazione indispensabili per la lotta contro il CoronaVirus in terapia intensiva.