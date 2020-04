Il fascino dell'Asinara online - Martedì un omaggio a Franca Valsecchi

Il primo incontro, andato in diretta facebook martedì scorso, e ancora visibile online, sullo stato di conservazione di Pinna nobilis, il mollusco bivalve più grande del Mediterraneo a rischio estinzione, ha registrato in pochi giorni oltre 5.000 visualizzazioni ed è stato aperto dal direttore generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell’Ambiente Carlo Zaghi.





Il prossimo incontro web, dedicato alla flora e alla vegetazione dell’Asinara con un omaggio alla botanica Franca Valsecchi, la studiosa algherese recentemente scomparsa, si terrà, sempre in diretta facebook dalla pagina del Parco, martedì prossimo 14 aprile, alle ore 10.30. Parteciperanno, oltre il Commissario e il Direttore del Parco, Gabriela Scanu e Vittorio Gazale, Rossella Filigheddu e Stefania Pisanu dell’Università di Sassari, il biologo Toni Torre e il primo presidente del Parco Eugenio Cossu.











Gli incontri garantiscono alle Guide dell’Associazione Italiana delle Guide Ambientali e Escursionistiche dei crediti formativi, mentre alle Guide esclusive del Parco e agli Operatori certificati con il Marchio di qualità, un attestato di partecipazione. Si parlerà di flora e vegetazione dell’Asinara e del Mediterraneo con un focus specifico su Cala Sant’Andrea, area che per la sua biodiversità e per i suoi valori ambientali è sottoposta ad un regime di massima tutela.

Grande successo per l’iniziativa del Parco Nazionale dell’Asinara #restiamoacasainsiemealparco, campagna svolta in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente che, oltre ad aver concesso il patrocinio, la promuove nel suo sito istituzionale e nella pagina facebook.