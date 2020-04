Alghero: sequestrati 1.000 ricci - 500 a Stintino

Si evidenzia, tra le altre, l’attività condotta il 9 aprile 2020 nel corso della quale i militari della Guardia Costiera di Alghero, in pattugliamento terrestre lungo la costa occidentale del Comune di Stintino - area nord del litorale di giurisdizione, hanno sorpreso un soggetto non autorizzato impegnato in attività di prelievo di ricci di mare per un quantitativo complessivo pari a circa 500 esemplari. Altri 1000 esemplari del ricercato echinoderma sono stati sequestrati nella mattinata del 10 aprile nel corso di attività operativa terrestre condotta lungo il litorale nord del Comune di Alghero. Tutti gli esemplari, rinvenuti allo stato vitale, sono stati immediatamente restituiti al mare.





È stata inoltre prestata la consueta massima attenzione, nell’ambito dei compiti d’istituto di competenza, al rispetto delle norme che ineriscono alle oramai note disposizioni e misure di contenimento che limitano gli spostamenti dei cittadini allorquando non giustificati da comprovati motivi di necessità. Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello (CP) Pierclaudio Moscogiuri, conferma che l’attività di controllo della fascia terrestre e marittima di giurisdizione continuerà anche nei giorni futuri in concomitanza con il delicato periodo delle festività pasquali.









Procede senza indugio l’attività di controllo posta in essere dai militari della Guardia Costiera di Alghero, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Olbia, nella zona marittima e terrestre di competenza. Sono diversi gli episodi, inerenti il settore della navigazione in generale nonché della pesca, che nella settimana corrente hanno portato all’irrogazione di varie sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 4000 € nonché di provvedimenti di sequestro del pescato e delle attrezzature utilizzate a carico di personale, sia professionale e sia esercitante attività ricreativa, resosi responsabile di condotte difformi da quelle previste dalle norme di specie in vigore.