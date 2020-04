Alghero: volano le colombe del Forno

Il prodotto creato totalmente con ingredienti sardi ha avuto un ottimo riscontro e dunque necessario affrettarsi per acquistare gli ultimi pezzi prima di Pasqua. E questo vale anche per il pane visto che domenica e lunedi l'attività di Fabrizio Carboni sarà chiusa. Dunque, come detto, cresce il piccolo grande progetto MenjAlguer / ComprAlguer che grazie solo alle idee ed energie di alcuni operatori culturali locali piano piano coinvolge sempre più persone e attività. Nei prossimi giorni altre novità sempre con Alghero e il suo territorio nel cuore.

Cresce il progetto MenjAlguer / ComprAlguer con l'adesione anche del noto panificio Cherchi guidato dal maestro Antonio Masia. In vista della Pasqua sono state presentate due prelibatezze create col grano duro Karalis coltivato nel parco di Porto Conte e con l'uso del lievito madre.Comincia così una nota dell'associazione Orion che aggiunge : " Si tratta di due tipi di pane appartenenti alla storia della tavola locale ovvero "Pan pugnat" e "Coccarroris". Intanto le colombe dal "Forno" di via Mazzini volano letteralmente via.