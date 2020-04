Alghero: clamorosa protesta delle edicole - "Le forze dell'ordine impediscono l'accesso"

Riportiano integralmente i due documenti. " Le edicole, esclusive e non, di Alghero - sostiene la nota degli edicolanti algheresi - desiderano portare all'attenzione delle autorità il comportamento di alcuni esponenti delle forze dell'ordine atto a sconsigliare quando non ad impedire l'utilizzo delle rivendite da parte dell'utenza. Ricordiamo che il governo ha sempre inserito le rivendite dei giornali tra le attività di interesse primario, anche con l'ultima limitazione imposta le nostre attività insieme alle farmacie risultano tra quelle aperte anche la domenica. I titolari e i gestori delle rivendite di Alghero, pur consci dell'esposizione al pericolo, hanno garantito il servizio e continuano a garantirlo nonostante non sempre e non per tutti il ritorno economico lo giustifichi, ma consci, ora più che mai, dell'importanza dell'informazione sostenuta da professionisti e da lavoro documentale che, purtroppo, la rete internet non garantisce.





Il lavoro delle edicole porta a gestire con i clienti forniture in abbonamento e ad instaurare il servizio di riservare le pubblicazioni, collezionabili e non, in modo tale che gli stessi possano ritirarle quando più comodi e ciò spiega per quale motivo gli utenti non sempre si recano nella rivendita più vicina ma in quella nella quale hanno instaurato il rapporto. È doveroso evidenziare che le distanze sono comunque abbastanza equiparabili in un contesto come Alghero.













Le edicole possono essere quindi raggiunte dai clienti, anche e soprattutto da quelli abituali, in quanto rappresentano uno dei servizi a cui la norma non attribuisce restrizioni. Resta comunque sempre da applicare la prescrizione del distanziamento, dell’evitare gli assembramenti e il contatto. Anche in questo caso vale il principio guida che impone il rispetto della norma che richiede di limitare al massimo le uscite da casa - conclude il sindaco - se non per esigenze strettamente necessarie." A tutela del nostro lavoro e della nostra dignità siamo pronti ad una protesta più incisiva - minacciano concludendo gli edicolanti algheresi - nel caso non si interrompano i comportamenti lamentati." Di seguito la precisazione del sindaco Conoci. "Come previsto dal decreto del 11 marzo, le edicole, insieme alle farmacie e alle parafarmacie, sono le attività che restano aperte la domenica. In tutti i decreti per l’emergenza, comunque, è stata ribadita la decisione di mantenere aperte le edicole, perché forniscono un servizio essenziale e pertanto va sostenuto lo sforzo di chi rimane aperto. I gestori delle edicole, nel fare rispettare le distanze interpersonali, possono generare code di tre, quattro persone ma è facilmente riscontrabile che questo avviene nelle maggior parte delle attività aperte, come ad esempio farmacie, supermercati, macellerie e quant'altro; non è possibile dunque che le mini code siano una discriminante solo per la nostra attività. Con queste argomentazioni chiediamo a chi in indirizzo di verificare che il comportamento e l'atteggiamento di tutti i preposti all'ordine pubblico non sia contrario a quanto richiesto e garantito dalle direttive del governo, gli utenti devono poter continuare ad utilizzare la propria edicola di riferimento così come avviene con altre attività (supermercati, farmacie, macellerie, ecc).

Le 14 edicole della città di Alghero protestano nei confronti delle forze dell'ordine di stanza in città a proposito di una sorta di ostruzionismo che verrebbe praticato a loro carico . Lo fanno in una nota sottoscritta da tutti i titolari e indirizzata al sindaco Mario Conoci e ai riferimenti locali di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Compagnia dei Barracelli. Sullo stesso argomento si registra una nota di precisazione dello stesso sindaco .