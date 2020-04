Arrestati tre nigeriani: un laboratorio per la droga nella loro abitazione

Perquisizione che ha portato alla scoperta di una centrale dove si procedeva al confezionamento delle dosi di droga da immettere sul mercato. I militari hanno infatti trovato tutto il tradizionale armamentario per la preparazione della droga, involucri di cellophane, un bilancino di precisione, ovuli, e 23 dosi di eroina già confezionate e destinata al mercato dello spaccio. Complessivamente sono stati sequestrati 160 grammi di eroina e 650 euro in contanti . I tre nigeriano sono stati sottoposti a fermo e si trovano ora agli arresti domiciliari.

Per i Carabinieri non ci sono soltanto gli adempimenti per il rispetto delle disposizioni per il contenimento del Coronavirus, c'è naturalmente l'attività cosidetta " ordinaria " che proprio a Olbia pare non avere registrato alcun rallentamento soprattutto sul fronte della lotta allo spaccio di sostenze stupefacenti. Ieri i militari del comando gallurese al termine del pedinamento di un giovane nigeriano che da tempo tenevano d'occhio hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'extra comunitario dove si trovavano altri due connazionali.