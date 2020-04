Solinas al Governo: "La Sardegna aspetta"

Il Presidente Solinas nel sui intervento ha sollecitato al Governo l'invio in Sardegna dei dpi e di tutto il materiale ancora non pervenuto, e particolarmente dei tamponi e reagenti necessari per lo screening diffuso che è urgente attuare non solo tra il personale e gli ospiti delle strutture sanitarie, ma anche nelle case di riposo, tra le forze dell'ordine e tra la popolazione.









Solinas ha inoltre sollecitato il Governo a concedere l'attivazione della piattaforma informatica, già realizzata dalla Regione Sarda, affinché possa al più presto entrare in funzione e consentire la geolocalizzazione degli spostamenti e dei contatti dei pazienti positivi e dei soggetti in isolamento.

Il Presidente della Regione Christian Solinas ha preso parte alla videoconferenza convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte con tutti i Presidenti di Regione, e con la partecipazione dei Ministri Boccia e Speranza, del Capo della Protezione Civile Borrelli e del Commissario Arcuri, incentrata sui problemi delle Regioni nel contrasto alla pandemia.