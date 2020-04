Setmana Santa a l'Alguer: il virus cancella l'incontro del popolo ma non la fede

Mancheranno le statue, i segni della Passione, non ci saranno i Germanz de la Confraria de La Misericordia., il feretro del Cristo seguito dalle autorità cittadine. Non ci saranno i fedeli, e non è poco. Ma ci sarà la fede, nelle case, dietro le finestre, per chi vive in famiglia e per chi vive da solo. La fede è infatti a prova di virus. Non mancherà naturalmente l'impegno della Diocesi di Alghero-Bosa, del Comune di Alghero, della Confraternita della Misericordia, della Fondazione Alghero e del Liceo artistico “Costantino”. Quest’anno lo sforzo è stato moltiplicato, e nonostante la pandemia Alghero celebrerà la sua “Setmana Santa”. Grazie al supporto della tecnologia, attraverso i social e con l’aiuto delle emittenti locali, la “Setmana Santa” entrerà in ogni abitazione di Alghero e coinvolgerà ognuno, anche a distanza. I riti e le celebrazioni eucaristiche saranno trasmesse attraverso Facebook e gli altri strumenti dell’apparato comunicativo della Diocesi e della Fondazione.





Ognuno, da casa, propria potrà unirsi e levare al cielo la propria preghiera, il proprio messaggio di speranza, segno di una comunità che si ritrova in una delle sue tradizioni più care, anche se stavolta a distanza, non più insieme, come popolo di fedeli.. Come ormai consuetudine, il segno grafico della “Setmana Santa” è opera di uno studente del Liceo Artistico cittadino. Quest’anno il compito di rappresentare visivamente la speranza collettiva è stato affidato a Sabrina Meloni. La studentessa, che frequenta la VB della sezione Grafica pubblicitaria, si è aggiudicata l’annuale contest promosso dalla scuola, dalla Diocesi di Alghero-Bosa, dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e dalla Confraternita della Misericordia. L’iniziativa è stata coordinata dalla professoressa Lucia Naitana, mentre i lavori degli studenti sono stati curati dal docente Pierluigi Mura.







Di seguito, il programma delle funzioni della Settimana Santa 2020, presiedute da Padre Mauro Maria Morfino - Vescovo della Diocesi Alghero-Bosa

5 Aprile – Domenica delle Palme Cattedrale dell’Immacolata Concezione,ore 10.00 – Celebrazione Eucaristica.

6 Aprile – Lunedì santo,Cappella dell’Episcopio,ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica.

7 Aprile – Martedì santo,Cappella dell’Episcopio,ore 18.00 – Lectio divina.

8 Aprile – Mercoledì santo,Cappella dell’Episcopio,ore 18.00 – Via Crucis.9 Aprile – Giovedì santo,Cattedrale dell’Immacolata Concezione,ore 18.00 – Santa Messa in Coena Domini.

10 Aprile – Venerdì santo Cattedrale dell’Immacolata Concezione,ore 16.00 – Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù.11 Aprile – Sabato santo ,Cattedrale dell’Immacolata Concezione,ore 21.00 – Veglia Pasquale.

12 Aprile – Pasqua di Risurrezione ,Cattedrale dell’Immacolata Concezione,ore 10.00 – Celebrazione Eucaristica.

13 Aprile – Lunedì dell’Angelo -Cappella dell’Episcopio -ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica.

19 Aprile – Domenica della Misericordia -Cappella dell’Episcopio-ore 10.00 – Celebrazione Eucaristica

Le funzioni potranno essere seguite sulla emittente CATALAN TV , e in streaming sul sito diocesano www.diocesialghero-bosa.it e sulla pagina facebook di AlgheroTurismo.



L’opera di Sabrina Meloni è realizzata con tecnica mista: caffè acquerellato con inserti digitali e modificate con software grafico. S’intitola “Alghero abbraccia la Fede” e immortala un momento di altissimo significato simbolico e spirituale: la crocefissione, vista come sacrificio, come il più alto momento dell’Umanità di Cristo. Ai suoi piedi si scorge la città di Alghero, che tristemente lo osserva, raccolta in un silenzioso dolore e in preghiera. Completa la scena la rappresentazione stilizzata della Cattedrale di Santa Maria. Niente di più attuale. Secondo classificato, l’elaborato di Andrea Angela Panai, classe 2B e al terzo quello di Lucia Arca classe 2A.

Per gli algheresi quella che comincia con la Domenica delle Palme sarà una Settimana Santa decisamente diversa perchè priva, per via delle restrizioni dettate dalle norme in vigore per il contrasto al coronavirus, della presenza fisica della fede rappresentata dal popolo, dalle decine di migliaia di uomini e donne, tantissimi i giovani, che per sette giorni hanno sempre accompagnato il lungo rosario degli appuntamenti della Passione dei Cristo. Non ci sarà il lungo corteo delle processioni, delle fiaccole, le preghiere e le musiche per strada della Banca Dalerci, non ci saranno i canti che giungevano dai cori provenienti da tutta la Sardegna le cui postazioni rappresentavano un riferimenti oltre che canoro anche scenografico delle lunghe procesioni.