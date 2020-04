Aou Sassari in confusione: mancano i tamponi

La FSI vista la grave emergenza sanitaria che sta vivendo la sanità sassarese chiede che il personale sanitario sia sottoposto ai tamponi di controlli e che gli esiti vengano resi noti in breve tempo in modo da rendere possibile il rientro in servizio del personale negativo e da alleggerire il carico di lavoro dei colleghi superstiti.

La Fsi-Usae è venuta a conoscenza della criticità che si sta verificando all’AOU di Sassari, al momento si è sprovvisti di tamponi per verificare la positività al Covid-19 del personale sanitario, nello specifico molti CPSI ed altro personale sanitario risultato positivo, i quali hanno terminato il periodo di quarantena, sono impossibilitati dal rientrare a lavoro in quanto i propri MMG lo impediscono finché non saranno effettuati i tamponi di controllo; altro problema è quando i tamponi vengono eseguiti ma mancano gli esiti, si evidenzia che vi è una parte del personale che dovendo attendere il controllo è costretta a rimanere a casa per altri 8 giorni.