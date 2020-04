Conte: restrizioni prorogate sino al 13 aprile

"Tutto prorogato sino al 13 aprile". In estrema sintesi è questo quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di stasera. "Non siamo nella condizione di poter allentare le misure e non possiamo ancora abbracciare una prospettiva diversa".





Conte chiede agli italiani uno sforzo ulteriore e non ha certezze per cosa potrà accadere dal 14 aprile in poi. In quel momento si aprirà un'altra fase, di convivenza con il virus, prima dell'ultima fase, ovvero la fine dell'emergenza e della ricostruzione.