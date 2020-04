Sono 745 i casi totali delle persone positive al coronavirus in Sardegna dall'inizio dell'epidemia. I ricoverati con sintomi sono 119, 27 in terapia intensiva per un totale di 146 ospedalizzati.





529 i pazienti in isolamento domiciliare e 675 il totale dei positivi in questo momento. I dimessi/guariti sono 36 mentre i deceduti sono 34.

I casi positivi risultano essere 497 per la provincia di Sassari, 59 per Nuoro, 15 per Oristano, 58 per il Sud Sardegna e 116 per Cagliari.