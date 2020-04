Olbia: brutto incidente in via Barcellona

Incidente stradale in via Barcellona ad Olbia. Inviata prontamente è stata la squadra 7A del distaccamento di Olbia dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza l’area coinvolta dall’incidente e collaborato con i sanitari del 118 per prestare le prime cure al conducente del mezzo rimasto coinvolto. I rilievi sono stata effettuati dalla Polizia Municipale di Olbia.