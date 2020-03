Forestale non molla: oltre 1.000 controlli - 21 sanzioni: uno "soccorreva" un cinghiale investito

Le motivazioni finora addotte per le infrazioni sono state varie: in particolare, l’attività motoria, la passeggiata e la spesa ingiustificata, ma anche la ricerca di funghi ed asparagi ed il recupero di un cinghiale investito dall’auto. Oggi, ad Ozieri, sono stati fermati due giovani a bordo di un’auto che inizialmente non avevano ottemperato all'alt imposto al posto di blocco. Così, si è scoperto che lui guidava senza patente e che il mezzo, immediatamente sequestrato, non era assicurato. Per i due ragazzi scatterà la denuncia.