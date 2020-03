Alghero: consiglio comunale in videoconferenza





1. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superfice. Determinazione del prezzo di cessione-concessione. (Art. 172, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000). Anno 2020;





2. Addizionale Comunale IRPEF anno 2020. Conferma aliquote;





3. Piano di Alienazione e Valorizzazione di immobili comunali, ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008 e ss.mm.ii. Aggiornamento anno 2020. Approvazione;





4. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020. Approvazione;





5. Approvazione programma di ripartizione delle opere relative all’edilizia di culto beneficiarie del 10% dei proventi annui relativi ai contributi di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e alle sanzioni di cui all’art. 19 della L.R. n. 23/1985;





6. Aggiornamento al Documento Uunico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 -Approvazione. Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 -Approvazione;







Il Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Salvatore ha inviato in questi giorni una nota ai Consiglieri comunali con la quale dispone che le riunioni del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza, al fine di deliberare sulle materie di rispettiva competenza, si svolgeranno in via telematica tramite videoconferenza; le istruzioni e le informazioni relative all'uso delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie ad assicurare tale modalità di riunione saranno assicurate tramite il servizio CED del Comune.







La pubblicità delle sedute verrà assicurata mediante pubblicazione della registrazione audio e video della riunione successivamente al loro completamento. L’intera seduta del consiglio comunale sarà quindi disponibile e utilizzabile, al termine della stessa e del tempo tecnico del caricamento, accedendo al nuovo canale YouTube del Comune di Alghero al seguente indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCd1SZ3cSLN_blRdxdiBMoOg La videoconferenza dovrà essere organizzato nel rispetto dei requisiti tecnici minimi di trasparenza e tracciabilità con la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, la sicurezza dei dati, la contemporaneità delle decisioni e della massima riservatezza delle comunicazioni e deve consentire, a tutti i partecipanti alla riunione, la possibilità di: a) intervento nella discussione; b) votazione. 7. Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Differimento termini in materia tributaria ed extratributaria.

Il 1 Aprile, alle 15,30 è convocato, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale. La seduta si terrà in videoconferenza, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: